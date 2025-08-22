Κεφαλονιά: Σύλληψη αθλητών της άρσης βαρών για ναρκωτικά

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κεφαλονιά, όταν αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επιχείρηση σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι.

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων με διεθνείς διακρίσεις στο άθλημα της άρσης βαρών, καθώς και ενός συγγενικού προσώπου που φέρεται να προσπάθησε να παρεμποδίσει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με την εκπομπή Morning point, στην κατοχή του ενός εκ των συλληφθέντων, ηλικίας 24 ετών, βρέθηκαν τρία σακουλάκια με κοκαΐνη, σουγιάδες, full face και το ποσό των 600 ευρώ σε μετρητά.

Ο δεύτερος άνδρας, ηλικίας 39 ετών, εντοπίστηκε να κατέχει 5,2 γραμμάρια κοκαΐνης και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους, ενώ στο σημείο συνελήφθη και συγγενικό πρόσωπο του 24χρονου, το οποίο φέρεται να εμπόδισε ενεργά την αστυνομική διαδικασία.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο εντατικοποιημένων ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της παραβατικότητας σε τουριστικές περιοχές.

