Κεφαλονιά: Θάνατος «γρίφος» 19χρονης κοντά στην πλατεία του Αργοστολίου - Νεκρή χωρίς τραύματα

Νεκρή βρέθηκε τα ξημερώματα, κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά μία 19χρονη κάτοικος του νησιού. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αστυνομικών ερευνών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο σώμα της νεαρής δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα.

Με τις αρχές να έχουν επιληφθεί του περιστατικού, αναμένεται τώρα η νεκροψία-νεκροτομή της άτυχης κοπέλας να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου, ο οποίος φαίνεται ιδιαίτερα πρωτοφανής για άτομο τέτοιας ηλικίας.