Κέλλας για ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown»

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τις τελικές αποφάσεις από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή ενός γενικευμένου lockdown, καθώς, όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός, Χρήστος Κέλλας, «υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε».

Μιλώντας την Κυριακή στο ΕΡΤNews, «έχουμε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τελευταίο αυτό της "εφόδου των 10 ημερών", όπου δημιουργήθηκαν και σταθμοί απολύμανσης υποχρεωτικά σε όλες τις περιφέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός και πρόσθεσε:

«Υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε… Και βεβαίως μ’ αυτές τις σκέψεις ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown, το οποίο προσπαθούμε εξ αρχής πάση θυσία να αποφύγουμε».

Ο Χρήστος Κέλλας εξήγησε ότι το πιθανό lockdown περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος, ωστόσο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί.

«Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο χρόνου από την άποψη, ότι μετά από 20 ημέρες ξεκινάει η περίοδος γαλακτοφορίας και γεννάνε τα ζώα, οπότε το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γι’ αυτό και είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο».

Την ίδια ώρα, οι κτηνιατρικές Αρχές στη Μαγνησία βρίσκονται σε συναγερμό μετά και τα νέα κρούσματα ευλογιάς των τελευταίων ημερών. Συγκεκριμένα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν πέντε νέα κρούσματα: δύο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου (Β’ ΒΙ.ΠΕ. και Μικρό Περιβολάκι), δύο στον Αλμυρό (Ευξεινούπολη και πόλη του Αλμυρού) και άλλο ένα στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.