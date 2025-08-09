Κερατέα: «Η φωτιά ήταν πολύ δύσκολη» είπε η κυρία Σταματίνα που «μοιρολογούσε» το δάσος

Για τον χθεσινό «πύρινο εφιάλτη» που βίωσε στην Κερατέα, μετά την καταστροφική φωτιά που έκαψε σπίτια και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 76χρονου άνδρα, μίλησε η κυρία Σταματίνα.

Η κυρία Σταματίνα ήταν μία από τις κατοίκους της ανατολικής Αττικής, που αποτυπώθηκε να «μοιρολογεί» το δάσος στην Κερατέα την ώρα που καιγόταν, με τις φωτογραφίες της να κάνουν τον γύρο της χώρας.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, πρόκειται για τη γυναίκα που «πρωταγωνίστησε» σε πολλές εικόνες και πλάνα από τα χθεσινά γεγονότα στο Αρί, καθώς είχε βγει αγανακτισμένη στον δρόμο, φωνάζοντας, μαζί και με άλλους κατοίκους, που «μοιρολογούσαν» για τη μεγάλη καταστροφή που ήταν σε εξέλιξη εκείνες τις ώρες.

«Από πολύ νωρίς έπιασε επάνω στη θέση Τογάνι η φωτιά, από ό,τι άκουσα αργότερα από ξερόχορτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, έτσι άκουσα. Και κατέβαινε σιγά σιγά, αλλά είχε τόση ένταση όπως βλέπετε μέχρι τώρα ο αέρας, που είπα στα παιδιά, “παιδιά, αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη, δεν πρόκειται να σβήσει”. Γιατί, λέω, “ο αέρας δεν την αφήνει να σβήσει”. Πέσανε βέβαια τα εναέρια μέσα και τα επίγεια, αλλά τι να σου κάνουνε, όταν φυσάει με τόση ένταση ο αέρας; Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπεις» ανέφερε χαρακτηριστικά στον φακό του Orange Press Agency, το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η φωτιά είχε ήδη περάσει από το Αρί και όδευε προς την Παλαιά Φώκαια.

