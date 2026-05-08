Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε πράγματα από μπαλκόνι και μετά «βούτηξε» στο κενό

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες βράδυ στο Κερατσίνι, όταν άνδρας που βρισκόταν σε μπαλκόνι εγκαταλελειμμένου κτιρίου άρχισε να πετά αντικείμενα στον δρόμο, και τελικά έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ αστυνομικοί προσέγγισαν άμεσα με την απαιτούμενη προσοχή το σημείο, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο.

Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο άνδρας, με δική του ενέργεια, πήδηξε από το μπαλκόνι στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου - Δραπετσώνας.