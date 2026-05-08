Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα πληρωθεί η 2η δόση - Τι ισχύει για τα 150 ευρώ

Σήμερα, Παρασκευή 2 Μαΐου, κλείνει η πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού και δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 2ης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμού του ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή της 2ης δόσης θα γίνει την τελευταία ημέρα του μήνα, δηλαδή στις 31 Μαΐου. Παράλληλα το πρωί της 29ης Μαΐου θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων.

Όπως σημειώνεται για τους δικαιούχους, για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επίδομα παιδιού: Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ

Εξάλλου, μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα πιστωθούν τα χρήματα για την έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο, που έχει προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο αφορά περιπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Παραδείγματα για την ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Αν μια έγγαμη οικογένεια έχει ένα παιδι και οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 150 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000, δηλαδή, 39.000 ευρώ.

Αν μια εγγαμη οικογένεια έχει δύο παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ θα λάβει 300 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 300 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (44.000).

Αν μια έγγαμη οικογένεια έχει τρία παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως5 0.000 ευρώ θα λάβει οικονομική ενίσχυση 450 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 450 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (49.000).

Αν μια έγγαμη οικογένεια έχει επτά παιδιά με οικογενειακό εισόδημα έως 65.000 ευρώ θα λάβει 1.050 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 1.050 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (64.000).

