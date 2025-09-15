Κερατσίνι: Αποτροπιασμός με γάτα που βρέθηκε νεκρή, τυλιγμένη με πανιά και σχοινιά στο κεφάλι

Το άψυχο σώμα μιας γάτας εντοπίστηκε την Κυριακή (14/09) από μια γυναίκα στην περιοχή της Χαραυγής, στο Κερατσίνι Αττικής. Το τραγικό περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook μια γυναίκα, δημοσιεύοντας και δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν τη γάτα νεκρή, με το κεφάλι τυλιγμένο σε ύφασμα (πιθανόν τουλουπάνι) και σχοινί.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αποτρόπαιη εγκληματική ενέργεια, καθώς δεν είναι εφικτό ένα ζώο να παγιδευτεί μόνο του με τέτοιο τρόπο. Η εικόνα παραπέμπει σε δολοφονία από ανθρώπινο χέρι, με σαφή πρόθεση βασανισμού.

Στην ανάρτησή της η γαυναίκα, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σκληρές εικόνες! Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό, αλλά η ζωή των αδέσποτων και το έργο των εθελοντών δεν σταματούν για αργίες ή γιορτές.

Στην περιοχή της Χαραυγής, μια εθελόντρια βρήκε τη γατούλα νεκρή. Το κεφάλι της ήταν κλεισμένο μέσα σε πανί και σχοινί. Μαρτυρικός θάνατος από διαταραγμένο μυαλό… Πόσοι άρρωστοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας;

Κι εσείς κάποιοι, που έχετε το θράσος να κρίνετε το έργο μας για τα αδέσποτα, γιατί; Γιατί δεν βλέπετε ότι το κάνουμε από αγάπη; Γιατί μας λοιδορείτε αντί να βοηθήσετε; Μα τώρα δεν μας νοιάζει πια, ούτε τα σχόλιά σας ούτε η κριτική σας. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε όπου χρειάζεται. Γιατί έτσι μάθαμε, έτσι πράττουμε. Γιατί η ανθρωπιά δεν τελειώνει. Πάνω από όλα, δεν είμαστε χυδαίοι. Γιατί έχουμε ακούσει κι αυτό…»