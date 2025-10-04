Κερατσίνι: Γερανοφόρο όχημα έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - Τι δήλωσε ο οδηγός

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (4/10) στο Κερατσίνι, όταν γερανοφόρο όχημα έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές.
Μάλιστα, το γεγονός έλαβε χώρα έξω από κολυμβητήριο την ώρα που γίνονταν προπονήσεις σε παιδιά τα οποία γλίτωσαν τραυματισμούς. Συγκεκριμένα, πήραν χρόνο μετά την προπόνηση και εξετάστηκαν από γιατρό για τη νέα αθλητική σεζόν με αποτέλεσμα να μην βγουν νωρίτερα από το κτίριο, την ώρα που έγινε το συμβάν.
Ο οδηγός σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ αναφέρει ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
Οι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν εκκωφαντικό θόρυβο ενώ υποστηρίζουν ότι ο γερανός ξεπρόβαλε αιφνιδιαστικά από στενό, χωρίς να υπάρχει καμία προειδοποίηση ή σήμανση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σειρά οχημάτων που βρίσκονταν παρκαρισμένα έξω από το κτίριο.
Οι υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα ήταν σοβαρές.
