Κεραυνός έπεσε σε στρατόπεδο του Μεσολογγίου - Τέσσερις στρατιώτες στο νοσοκομείο

Σοκ προκάλεσαν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν χθες, Παρασκευή (28/11) στο Μεσολόγγι, όταν κεραυνός έπεσε σε στρατόπεδο προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων στρατιωτών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Όλα συνέβησαν κατά την διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Μεσαλογγίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε πτώση κεραυνού, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα σε στρατόπεδο, όπως αναφέρουν πληροφορίες του sinidisi.gr.

Οι τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου οι γιατροί διαβεβαίωσαν πως δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, ωστόσο παρέμειναν νοσηλευόμενοι για προληπτικούς λόγους , με τρεις από αυτούς τελικά να παίρνουν εξιτήριο. Πρόκειται για έναν 22χρονο, ένας 19χρονο και ένα 23χρονο.

Ο τέταρτος, ένας 28χρονος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.