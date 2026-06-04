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«Κέρδισες 325.000 ευρώ από την Άννα Βίσση»: Νέα απάτη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο

Απάτη με AI στο TikTok χρησιμοποιεί την Άννα Βίσση για να σας κλέψει τα στοιχεία σας με δόλωμα «μεγάλα δώρα». Μην απαντάτε ποτέ.

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Άννα Βίσση Καλλιμάρμαρο 2024
Η Άννα Βίσση στο sold out Καλλιμάρμαρο τον Σεπτέμβριο του 2024 | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Μια νέα, ιδιαίτερα εξελιγμένη απάτη κάνει τον γύρο του TikTok, εκμεταλλευόμενη το όνομα και την εικόνα της Άννας Βίσση. Επιτήδειοι χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για να δημιουργήσουν βίντεο όπου η τραγουδίστρια εμφανίζεται να υπόσχεται «γενναιόδωρα δώρα» στους θαυμαστές της.

 

Πώς λειτουργεί η παγίδα

Το βίντεο, το οποίο είναι προϊόν AI (με μη αυθεντική φωνή), καλεί τους χρήστες να στείλουν προσωπικό μήνυμα για να παραλάβουν ένα υποτιθέμενο δώρο.

Όσοι επικοινωνήσουν, λαμβάνουν απάντηση μέσω WhatsApp από άτομο που συστήνεται ως «διευθύντρια» της Άννας Βίσση (συχνά με αριθμούς εξωτερικού). Η δήθεν συνεργάτιδα υποβάλλει το θύμα σε μια διαδικασία «αξιολόγησης», ρωτώντας για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με τη μουσική της καλλιτέχνιδας.

Το θύμα ενημερώνεται ότι κέρδισε το υπέρογκο ποσό των 325.000 ευρώ από το «Ίδρυμα VISSI».

Για να ολοκληρωθεί η «παραλαβή» του ποσού, οι απατεώνες ζητούν επιτακτικά είτε τη διεύθυνση κατοικίας (για δήθεν αποστολή με courier) είτε –κυρίως– τον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) του ανυποψίαστου πολίτη.

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