Κέρκυρα: Αυτοκτόνησε 56χρονος που ερευνάται για παιδική πορνογραφία

Ένας 56χρονος στην Κέρκυρα που ερευνάται για παιδική πορνογραφία φέρεται να αυτοκτόνησε. Είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του τη Δευτέρα (11/5)

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση διακομιδής ασθενή | Shutterstock
Τέλος στη ζωή του φέρεται να έδωσε ένας 56χρονος στην Κέρκυρα, ο οποίος διερευνάται για εμπλοκή σε υπόθεση κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας και τη Δευτέρα (11/5) είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του στην ευρύτερη περιοχή των Καναλίων, με τη χρήση κυνηγετικού όπλου.

Ο αυτόχειρας έπεσε στον κήπο του σπιτιού του, όπου τον εντόπισε διερχόμενος τεχνικός συνεργείου της ΔΕΥΑΚ. Η υπόθεση είχε έρθει στο φως έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία. Χτες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

