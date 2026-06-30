Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες στην πλειοψηφία των περιοχών στην Ελλάδα, η Κέρκυρα «χτυπήθηκε» από βροχές και βοριάδες.

Τα πιο έντονα φαινόμενα ξεκίνησαν από το μεσημέρι της Τρίτης και μετά και δημιούργησαν προβλήματα, με κυριότερα τις πτώσεις κλαδιών λόγω των ισχυρών ριπών του ανέμου, όπως αναφέρει το Kerkyrasimera.gr.

Μάλιστα, η περιοχή που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ο ορμός Γαρίτσας, όπου υπάρχουν μικρά σκάφη.

Οι αρμόδιοι ωστόσο, αναφέρουν ότι δεν έχουν εντοπιστεί ζημιές μέχρι στιγμής.

Κέρκυρα: Πτώση δέντρου από τους ισχυρούς ανέμους

Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση ενός δέντρου στην πλατεία στην περιοχή της «Σπηλιάς».

Το δέντρο φέρεται να μην άντεξε τη σφοδρότητα των ανέμων και να ξεριζώθηκε, πέφτοντας στο έδαφος.

Αν και δεν αναφέρονται ούτε σε αυτή την περίπτωση τραυματισμοί, το περιστατικό έχει δυσκολέψει την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων στο σημείο.

Φωτιά σε δέντρο εξαιτίας των κεραυνών

Ανάμεσα στα περιστατικά από την σημερινή κακοκαιρία, το πιο σοβαρό, ήταν η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ένα δέντρο στο νησί, μετά από κεραυνό και συγκεκριμένα στο Λιβάδι Ρόπα.

Αν και το μέτωπο, δεν ήταν πολύ μεγάλο στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή των μελών της Αθλητικής Λέσχης Μοτοσικλέτας Κέρκυρας.

