Μενού

Κέρκυρα: Δέντρο έπιασε φωτιά μετά από κεραυνό - Προβλήματα στο νησί από τους ανέμους και τις βροχοπτώσεις

Ισχυροί άνεμοι και βροχοπτώσεις έπληξαν σήμερα (30/6) την Κέρκυρα και προβλήματα έχουν καταγραφεί στο νησί, με αποκορύφωμα τη φωτιά σε δέντρο μετά από κεραυνό.

Reader symbol
Newsroom
κακοκαιρία στην Κέρκυρα
Κακοκαιρία στην Κέρκυρα | STARTVKERKYRA-FACEBOOK
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες στην πλειοψηφία των περιοχών στην Ελλάδα, η Κέρκυρα «χτυπήθηκε» από βροχές και βοριάδες. 

Τα πιο έντονα φαινόμενα ξεκίνησαν από το μεσημέρι της Τρίτης και μετά και δημιούργησαν προβλήματα, με κυριότερα τις πτώσεις κλαδιών λόγω των ισχυρών ριπών του ανέμου, όπως αναφέρει το Kerkyrasimera.gr. 

Μάλιστα, η περιοχή που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ο ορμός Γαρίτσας, όπου υπάρχουν μικρά σκάφη. 

Οι  αρμόδιοι ωστόσο, αναφέρουν ότι δεν έχουν εντοπιστεί ζημιές μέχρι στιγμής. 

Κέρκυρα: Πτώση δέντρου από τους ισχυρούς ανέμους 

Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση ενός δέντρου στην πλατεία στην περιοχή της «Σπηλιάς». 

Το δέντρο φέρεται να μην άντεξε τη σφοδρότητα των ανέμων και να ξεριζώθηκε, πέφτοντας στο έδαφος. 

Αν και δεν αναφέρονται ούτε σε αυτή την περίπτωση τραυματισμοί, το περιστατικό έχει δυσκολέψει την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων στο σημείο. 

Φωτιά σε δέντρο εξαιτίας των κεραυνών 

Ανάμεσα στα περιστατικά από την σημερινή κακοκαιρία, το πιο σοβαρό, ήταν η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ένα δέντρο στο νησί, μετά από κεραυνό και συγκεκριμένα στο Λιβάδι Ρόπα. 

Αν και το μέτωπο, δεν ήταν πολύ μεγάλο στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή των μελών της Αθλητικής Λέσχης Μοτοσικλέτας Κέρκυρας.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ