Κέρκυρα: Εξελίξεις στο τροχαίο με θύμα 75χρονη μητέρα – Θετικό αλκοτέστ για την κόρη

Η υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος στην Κέρκυρα συνεχίζει να συγκλονίζει, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 48χρονη εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε ποτάμι, εγκλωβίζοντας την ίδια και τη μητέρα της.

Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η 75χρονη συνοδηγός δεν κατάφερε να επιβιώσει, ενώ η οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το live News, η Τροχαία προχώρησε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε θετικό, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της αιματολογικής εξέτασης που θα επιβεβαιώσουν το εύρημα.

Παράλληλα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, γεγονός που ενδέχεται να επιβάρυνε τις συνέπειες του δυστυχήματος.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.