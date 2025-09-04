Μενού

Κέρκυρα: Γιατρός συνελήφθη για βιασμό 18χρονης

Στη σύλληψη γιατρού στην Κέρκυρα προχώρησαν οι αρχές μετά από καταγγελία για βιασμό.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κέρκυρας η είδηση της σύλληψης γνωστού παθολόγου, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό 18χρονης κοπέλας.

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε η νεαρή γυναίκα, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο ιατρείο του γιατρού για εξετάσεις. Όπως υποστήριξε, ο γιατρός προχώρησε σε ασελγείς πράξεις, με αποτέλεσμα η ίδια να φύγει τρομοκρατημένη από τον χώρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η 18χρονη ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα της και προχώρησε στην καταγγελία. Ο γιατρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή(5/9). Μέχρι τότε, θα κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, καθώς ο κατηγορούμενος είναι ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή, οικογενειάρχης και πατέρας δύο παιδιών.

Πηγή: Star

