Κέρκυρα: Ο κινητήρας του αεροπλάνου άρχισε να «βήχει» - Εξηγεί ο αεροναυπηγός

Μια πτήση της Condor από την Κέρκυρα προς το Ντίσελντορφ βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όταν ο δεξιός κινητήρας του Boeing 757 παρουσίασε βλάβη λίγο μετά την απογείωση. Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες δείχνει έντονες λάμψεις και εκρήξεις, ενώ το αεροσκάφος έκανε στροφή και προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στο Μπρίντιζι της Ιταλίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αεροναυπηγό Καραϊωσηφίδη, το περιστατικό δεν ήταν τόσο σοκαριστικό όσο φάνηκε. Όπως εξηγεί, δεν επρόκειτο για ανάφλεξη ή έκρηξη, αλλά για φαινόμενο «μη ορθής καύσης» στον κινητήρα.

Όταν ο αέρας δεν εισέρχεται σωστά στον συμπιεστή, προκαλεό ακανόνιστη καύση. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση φλογών στη ροή των καυσαερίων, χωρίς όμως να υπάρχει πραγματική φωτιά ή καταστροφή του κινητήρα.

Ο κινητήρας «βήχει», όπως λέει χαρακτηριστικά ο αεροναυπηγός, δηλαδή δεν έχει αρκετό αέρα για να κάψει σωστά τα καύσιμα, τα οποία περνούν στον θερμό στρόβιλο και δημιουργούν αυτές τις γλώσσες φωτιάς.

Γιατί επιλέχθηκε η Ιταλία αντί της Κέρκυρας

Ο πιλότος επέλεξε να κατευθυνθεί στο Μπρίντιζι. Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε επιχειρησιακή εκτίμηση: η Κέρκυρα είναι δύσκολα προσβάσιμη, ενώ το Μπρίντιζι διαθέτει μεγαλύτερο διάδρομο και καλύτερες υποδομές για τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Καραϊωσηφίδη, τα σύγχρονα αεροσκάφη μπορούν να πετάξουν με ασφάλεια ακόμη και με έναν κινητήρα, κάτι που επιβεβαιώθηκε στην πράξη.