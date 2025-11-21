Κέρκυρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Καταστροφές, μπλακ άουτ και αποκλεισμένοι δρόμοι

Η Κέρκυρα βίωσε ένα εφιαλτικό βράδυ, με σφοδρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να πλήττουν κάθε γωνιά του νησιού. Οι εικόνες καταστροφής σε δρόμους, λιμάνια και κατοικημένες περιοχές ανάγκασαν τις τοπικές αρχές να κινηθούν άμεσα, λαμβάνοντας αποφάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βόρειας Κέρκυρας, παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και της ηγεσίας της Πυροσβεστικής, αποφασίστηκε η κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μετά τις εκτεταμένες καταστροφές, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και τη Δευτέρα, ενώ όλες οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου αναβάλλονται για λόγους ασφαλείας.

Οδικό δίκτυο υπό κατάρρευση

Κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων έχουν αποκλείσει βασικούς δρόμους. Στους Καρουσάδες, η πτώση πρόσοψης κτιρίου και οι κατολισθήσεις προς το Αστυνομικό Τμήμα έχουν διακόψει την κυκλοφορία.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στην Πόρτα Σινιών, στην περιοχή Κόκκινη, αλλά και στο Νότο, όπου οι Βιταλάδες και το Πεντάτι αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια. Στη Μεσογγή, ένα μεγάλο δέντρο κατέληξε μέσα στο ποτάμι, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε Σιναράδες, Στογγυλή, Μώλο Λευκίμμης και Κανόνι.

Πολλές περιοχές, όπως η Μεσογγή, οι Μπενίτσες, τα Κανάλια, οι Βιταλάδες και οι Αργυράδες, παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Στα Κανάλια, η πτώση μεγάλου δέντρου παρέσυρε καλώδια, με την Πολιτική Προστασία, την Υπηρεσία Πρασίνου και την Αστυνομία να επιχειρούν για την αποκατάσταση και την ασφάλεια των κατοίκων.

Θαλάσσιες συγκοινωνίες σε περιορισμό

Τα δρομολόγια προς και από Ηγουμενίτσα πραγματοποιούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Το λιμάνι της Λευκίμμης παραμένει κλειστό, επιτείνοντας τα προβλήματα μετακίνησης.

Συνεργεία του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση της πρόσβασης και των ζημιών, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση.