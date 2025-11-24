Κέρκυρα: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και δρόμους από την κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμύρες

Σοβαρές ζημιές είναι ο απολογισμός της μεγάλης κακοκαιρίας που έπληξε το βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας τις προηγούμενες μέρες, με καταστροφές σε σπίτια επιχειρήσεις και δρόμους.
Στο χωριό Καρουσάδες, σπίτια «πνίγηκαν» στην λάσπη ενώ αυλές κρεμάστηκαν στον αέρα από τις κατολισθήσεις με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές.
Στην παραθαλάσσια περιοχή του Αρίλλα το νερό έφτασε μέχρι σπίτια και επιχειρήσεις ενώ στους Μαγουλάδες ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και έπεσε πάνω σε σπίτι.
Τα συνεργεία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώ διενεργούν απομάκρυνση φερτών υλικών, καθαρισμό και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα ώστε να διασφαλιστεί όσο γίνεται περισσότερο η προστασία των κατοίκων των πλειγίσων περιοχών.
- Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»
- Τσίπρας για Μάτι: «Πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου να ψιθυρίζει, γιατί Θεέ μου;»
- Το ρεκόρ του Gutenberg, η τεράστια προκαταβολή στον Τσίπρα και το μεγάλο ποσοστό επί του τζίρου
- Μαρίνα Σάττι: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Ακυρώνεται η εμφάνιση στο MadWalk
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.