Κέρκυρα: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και δρόμους από την κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμύρες

Σοβαρές ζημιές είναι ο απολογισμός της μεγάλης κακοκαιρίας που έπληξε το βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας τις προηγούμενες μέρες, με καταστροφές σε σπίτια επιχειρήσεις και δρόμους.

Στο χωριό Καρουσάδες, σπίτια «πνίγηκαν» στην λάσπη ενώ αυλές κρεμάστηκαν στον αέρα από τις κατολισθήσεις με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές.

Κακοκαιρία στους Καρουσάδες | INTIME

Στην παραθαλάσσια περιοχή του Αρίλλα το νερό έφτασε μέχρι σπίτια και επιχειρήσεις ενώ στους Μαγουλάδες ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και έπεσε πάνω σε σπίτι.

Τα συνεργεία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώ διενεργούν απομάκρυνση φερτών υλικών, καθαρισμό και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα ώστε να διασφαλιστεί όσο γίνεται περισσότερο η προστασία των κατοίκων των πλειγίσων περιοχών.