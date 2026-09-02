Κεσσές: «Κατασκοπευτική διείσδυση στην ΕΥΠ και σοβαρή παραβίαση ασφάλειας μέσω του Predator»

Ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος των θυμάτων παρακολουθήσεων, αναφέρθηκε στα στελέχη της ΕΥΠ που έγιναν στόχος του παράνομου λογισμικού Predator.

Σημειώνεται πως τη Δευτέρα 1/9, το εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, Γιάννης Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση για τη παγίδευσή του μέσω του Predator, ο κ. Κεσσές σημείωσε πως άλλα πέντε στελέχη της υπηρεσίας αλλά και η εισαγγελέας Β. Βλάχου που είχε την εποπτεία της ΕΥΠ, βρέθηκαν στο στόχαστρο του λογισμικού.

Ο κ. Κεσσές ανέφερε συγκεκριμένα πως η ΕΥΠ υπέστη σοβαρή κατασκοπευτική διείσδυση αλλά και παραβίαση της εσωτερικής ασφάλειας, ενώ τόνισε πως «το περιεχόμενο και ο χρονισμός των μηνυμάτων καταδεικνύουν σταδιακή διαρροή και γνώση πληροφοριών που συνδέονταν άμεσα με την εσωτερική λειτουργία, τη στελέχωση και την επιχειρησιακή δράση της ΕΥΠ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

«Η ΕΥΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση και εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση της εσωτερικής της ασφάλειας μέσω του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Παγιδεύτηκαν ή στοχοποιήθηκαν τουλάχιστον:

• η Εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ, Β. Βλάχου

• ο Α΄ Υποδιοικητής, Β. Γκρίζης

• ο Διευθυντής Ασφαλείας, Α. Παπαγεωργίου

• ο προϊστάμενος του τμήματος Αντικατασκοπείας της Πάτρας, Γ. Παπαδόπουλος

• η πρώην διοικήτρια της μονάδας Κομοτηνής-Ξάνθης Α. Ρούσσου

• η υπηρετούσα στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου αλλά και σε άλλα κρίσιμα πόστα , Μ. Σάκαλη

Δεκάδες μηνύματα χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση του Predator, την επιμόλυνση των συσκευών τους και σε ορισμένες περιπτώσεις, την παράταση της μόλυνσης.

Το περιεχόμενο και ο χρονισμός των μηνυμάτων καταδεικνύουν σταδιακή διαρροή και γνώση πληροφοριών που συνδέονταν άμεσα με την εσωτερική λειτουργία, τη στελέχωση και την επιχειρησιακή δράση της ΕΥΠ.

Όλως ενδεικτικά:

Στις 26.1.2021 παγιδεύτηκε η Εισαγγελέας της ΕΥΠ Β. Βλάχου με μήνυμα για την αποστολή του οποίου χρησιμοποιήθηκε, μέσω spoofing, ο προσωπικός αριθμός του Γ. Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γ. Δημητριάδη.

Στις 12.3.2021 εστάλη μήνυμα που περιείχε λεπτομέρειες για τη διαρρύθμιση προσωπικού χώρου του Διοικητή της ΕΥΠ εντός του κτιρίου της Υπηρεσίας, οι οποίες δεν ήταν γνωστές σε τρίτους.

Στις 17.3.2021 εστάλη μήνυμα από το οποίο προκύπτει γνώση ότι ο Γ. Παπαδόπουλος είχε αναλάβει, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, προϊστάμενος της μονάδας Αντικατασκοπείας της ΕΥΠ στην Πάτρα.

Στις 19.3.2021 χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα καταγγελία που μόλις είχε γνωστοποιηθεί στην ΕΥΠ, φανερώνοντας συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο από το εσωτερικό της ΕΥΠ.

Στις 19.4.2021 εστάλη μήνυμα με αντικείμενο διαρροές στο εσωτερικό της Υπηρεσίας.

Στις 22.6.2021 εστάλη μήνυμα με προσφώνηση που φανερώνει γνώση της ιδιότητας και των αρμοδιοτήτων του Διευθυντή Ασφαλείας Α. Παπαγεωργίου και με αναφορά σε ζήτημα που αφορούσε τουρκικές υπηρεσίες.

Στις 2.11.2021 εστάλη μήνυμα που αποδεικνύει γνώση πρόσφατης κρίσιμης. υπηρεσιακής τοποθέτησης στελέχους της ΕΥΠ.

Στις 4.11.2021 χρησιμοποιήθηκε ενδοϋπηρεσιακό θέμα που αφορούσε διοικητικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονη στόχευση περισσότερων προσώπων του ίδιου υπηρεσιακού ή προσωπικού περιβάλλοντος.

Στις 18.11.2021 στοχοποιήθηκε στέλεχος μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης που ήταν καταχωρισμένη στο όνομα της Α. Γουλιάρη. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων, ιδίως η προσφώνηση “Γιάννη”, αποδεικνύει ότι οι χειριστές γνώριζαν τον πραγματικό χρήστη της σύνδεσης.

Στις 19.11.2021 εστάλη μήνυμα με αναφορά στις άρσεις του απορρήτου που διενεργούσε η ΕΥΠ.

Στις 22.11.2021 χρησιμοποιήθηκε περιεχόμενο που αποκαλύπτει γνώση της ιδιότητας και του χαρτοφυλακίου του Α΄ Υποδιοικητή Β. Γκρίζη.

Στις 25.11.2021 επιχειρήθηκε παγίδευση μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένης ψηφιακής ταυτότητας και απολύτως εξατομικευμένου δολώματος, γεγονός που καταδεικνύει οργανωμένη προπαρασκευή και αξιοποίηση πληροφόρησης για συγκεκριμένα πρόσωπα, τις ιδιότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και για μη δημόσια περιστατικά και τρέχουσες εξελίξεις στο εσωτερικό της ΕΥΠ.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν συστηματική πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για την εσωτερική και επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΥΠ.Ως προς την μεθοδολογία εύκολα παρατηρεί κάποιος δοκιμή του κακόβουλου συνδέσμου, άμεση επιχειρησιακή ενεργοποίηση και ομαδοποιημένη στόχευση προσώπων της ΕΥΠ με γνώση των μεταξύ τους σχέσεων, των πραγματικών χρηστών των τηλεφώνων και επίκαιρων εσωτερικών υποθέσεων της Υπηρεσίας.

Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα δεν έχει διερευνηθεί πλήρως ποια δεδομένα αφαιρέθηκαν από τις μολυσμένες συσκευές, ποια ήταν η έκταση, το είδος και η διαβάθμισή τους, ποιοι απέκτησαν πρόσβαση σε αυτά και εάν εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή τρίτων.

Η ΕΥΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Η εθνική ασφάλεια εκτέθηκε. Η πλήρης διερεύνηση εξακολουθεί να αποτελεί θεσμική υποχρέωση».

📍 Η ΕΥΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση και εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση της εσωτερικής της ασφάλειας μέσω του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.



📍 Παγιδεύτηκαν ή στοχοποιήθηκαν τουλάχιστον:

• η Εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ, Β. Βλάχου

• ο Α΄ Υποδιοικητής, Β.… pic.twitter.com/EgbGpR0Nr1 — Zac Kesses (@ZacKesses) September 2, 2026