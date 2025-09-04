Κιάτο: Τροχαίο με θύμα μία 26χρονη - Το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με φορτηγό

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 26χρονη γυναίκα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή του Κιάτου Κορινθίας.

Tο τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα σήμερα, 4/9, στις 6:55 στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Κατά την ίδια πηγή, το τροχαίο συνέβη, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό την 25χρονη, συγκρούστηκε με φορτηγό, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, ένας 70χρονος άνδρας και μια 61χρονη γυναίκα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη, ενώ οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας για τις συνθήκες του τροχαίου.