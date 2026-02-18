Αύριο (19/02) αναμένεται τελικά η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για την υπόθεση για τις καταγγελλόμενες τιμωρητικές πρακτικές στην «Κιβωτό του Κόσμου» μετά από ένταση που υπήρξε σήμερα.

Όπως μεταφέρει το dikastiko.gr μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής, υπήρξε διακοπή γύρω στις 14:00 προκειμένου το δικαστήριο να αποσυρθεί σε διάσκεψη και να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό στην υπόθεση όπου κατηγορούνται ο ιδρυτής της οργάνωσης, πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, και έξι ακόμη συνεργάτες του.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διακοπής προέκυψε ζήτημα σχετικά με την παρουσία της γραμματέως στην έδρα. Η ίδια δήλωσε ότι οφείλει να τηρήσει το προβλεπόμενο ωράριο εργασίας της και να αποχωρήσει στις 15:00, ενώ φέρεται να επικοινώνησε με την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων εκφράζοντας αντίρρηση στην πρόθεση της προέδρου να ανακοινωθεί η απόφαση εντός της ίδιας ημέρας.