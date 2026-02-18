Μενού

Κιβωτός του Κόσμου: Ένταση και απρόβλεπτη εξέλιξη στο Εφετείο - Αύριο η απόφαση

Αύριο τελικά θα ανακοινωθεί η απόφαση για την υπόθεση για τις καταγγελλόμενες τιμωρητικές πρακτικές στην «Κιβωτό του Κόσμου». Τι συνέβη στο Εφετείο.

Reader symbol
Newsroom
Ο πατήρ Αντώνιος στη δίκη για την Κιβωτό του Κόσμου
Ο πατήρ Αντώνιος στη δίκη για την Κιβωτό του Κόσμου | Intime
  • Α-
  • Α+

Αύριο (19/02) αναμένεται τελικά η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για την υπόθεση για τις καταγγελλόμενες τιμωρητικές πρακτικές στην «Κιβωτό του Κόσμου» μετά από ένταση που υπήρξε σήμερα.

Όπως μεταφέρει το dikastiko.gr μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής, υπήρξε διακοπή γύρω στις 14:00 προκειμένου το δικαστήριο να αποσυρθεί σε διάσκεψη και να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό στην υπόθεση όπου κατηγορούνται ο ιδρυτής της οργάνωσης, πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, και έξι ακόμη συνεργάτες του.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διακοπής προέκυψε ζήτημα σχετικά με την παρουσία της γραμματέως στην έδρα. Η ίδια δήλωσε ότι οφείλει να τηρήσει το προβλεπόμενο ωράριο εργασίας της και να αποχωρήσει στις 15:00, ενώ φέρεται να επικοινώνησε με την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων εκφράζοντας αντίρρηση στην πρόθεση της προέδρου να ανακοινωθεί η απόφαση εντός της ίδιας ημέρας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ