Κιβωτός του Κόσμου: Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι του πατρός Αντωνίου - Τι συνέβη στη δίκη

Απρόβλεπτη τροπή πήρε σήμερα η δίκη της «Κιβωτού του Κόσμου» στο Εφετείο Αθηνών, όπου η υπόθεση εξετάζεται σε δεύτερο βαθμό, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου ανακοίνωσαν την παραίτησή τους, ενώ το ίδιο έπραξαν και οι δικηγόροι ακόμη τριών κατηγορουμένων. Η εξέλιξη αυτή διέκοψε τη φυσιολογική ροή της διαδικασίας και οδήγησε σε σοβαρή αναστάτωση.

Στη συνέχεια, ο πατέρας Αντώνιος και οι συγκατηγορούμενοί του αποχώρησαν από το ακροατήριο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη συνέχιση της δίκης και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αναβολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σημερινή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στις επανειλημμένες αλλαγές στη νομική εκπροσώπηση του βασικού κατηγορουμένου, στοιχείο που δυσχεραίνει την πρόοδο της υπόθεσης και επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα εύρυθμης διεξαγωγής της δίκης.

Πλέον, οι δικαστικές αρχές καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα, καθώς χωρίς νομική εκπροσώπηση των κατηγορουμένων η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί, με τη δίκη να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.

Σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι του πατέρα Αντωνίου αναφέρουν:

«Ένας ιερέας με σημαντικό κοινωνικό έργο δικάζεται βάσει προφανώς ψευδών καταγγελιών. Αφού εξαντλήσαμε κάθε δικονομική δυνατότητα για τη διασφάλιση μιας δίκαιης δίκης, οδηγηθήκαμε στην απόφαση να παραιτηθούμε και να αποχωρήσουμε, όπως έπραξαν και προηγούμενοι συνάδελφοί μας».