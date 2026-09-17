Κηφισιά: 20χρονος μεταμφιέστηκε σε αστυνομικό και έσπειρε τον τρόμο στον σταθμό του ΗΣΑΠ

Ένας 20χρονος που μάλλον δεν έβλεπε την ώρα για το Halloween, συνελήφθη μέσα σε τρένο του ηλεκτρικού στον σταθμό Η.Σ.Α.Π. στην Κηφισιά.

Ο νεαρός παρίστανε τον αστυνομικό, φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο, θορυβώντας τους επιβάτες που ειδοποίησαν τις αρχές.

Αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/Γ.Α.Δ.Α., με στόχο το αίσθημα ασφάλειας επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 20χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Φυσικά, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.