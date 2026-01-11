Κηφισιά: Άρπαξαν κοσμήματα 500.000€ από ηλικιωμένο ζευγάρι παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Απατεώνες άρπαξαν κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ από ηλικιωμένο ζευγάρι προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, στην Κηφισιά.

Όπως αναφέρει το Mega, οι επιτήδειοι κατάφεραν μετά από ένα τηλεφώνημα τεσσάρων ωρών, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, να κλέψουν τα κοσμήματα με τη γνωστή μέθοδο περί «διαρροής».

Πώς έδρασαν οι απατεώνες στην Κηφισιά

Συγκεκριμένα, στο τηλεφώνημα άγνωστος παρουσίασε τον εαυτό του ως υπάλληλος εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας και με απόλυτη μεθοδικότητα τής ζήτησαν να βάλει σε αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά της και στη συνέχεια σε σακούλα και να τα τοποθετήσει στο σαλόνι.

«Μάς δημιούργησαν τρόμο, ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στο σπίτι και ότι, αν δεν συνεργαστούμε, θα αναγκαστούν να μάς κόψουν το ρεύμα επ' αόριστον», περιγράφει η ηλικιωμένη γυναίκα που έπεσε θύμα απάτης. «Μάζεψα ό,τι είχα και μού είπαν "ας τα αφήσετε σε ένα σημείο, στο σαλόνι"», λέει η ίδια.

Ο απατεώνας ζήτησε να αφήσουν ανοιχτές τις πόρτες, προκειμένου να μπουν μαζί με τον συνεργό του και να ελέγξουν δήθεν τον πίνακα. Μέσα σε λίγα λεπτά μπήκαν στο σαλόνι, άρπαξαν μισό εκατομμύριο ευρώ σε κοσμήματα και έγιναν «καπνός».