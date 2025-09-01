Κηφισιά: Διαρρήκτες έδεσαν χειροπόδαρα 89χρονη και τη λήστεψαν

Στιγμές αγωνίας βίωσε το πρωί της Κυριακής (31/8), στις 10:10 πιο συγκεκριμένα, μία 89χρονη γυναίκα στην Κηφισιά, η οποία έπεσε θύμα διάρρηξης -στο σπίτι της- από άγνωστους δράστες που δεν δίστασαν να τη δέσουν χειροπόδαρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, οι δράστες μπήκαν στη μονοκατοικία, στην Κηφισιά, από ανασφάλιστη είσοδο, την έδεσαν και κατόπιν την έκλεψαν, με την ΕΛΑΣ να εκτιμά πως οι διαρρήκτες ήταν δύο.

Οι δύο δράστες, στη συνέχεια, έδεσαν την ηλικιωμένη με ταινία σε πόδια και χέρια προκειμένου να την ληστέψουν, ενώ αφού άρπαξαν τιμαλφή και το κινητό της τηλέφωνο τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας την δεμένη.

Η ηλικιωμένη παρ' όλη την αναστάτωση κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την αστυνομία.