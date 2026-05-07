Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα από ασανσέρ στην Κηφισιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνδρομή παρήχαν εθελοντές.

Χωρίς αισθήσεις #ανασύρθηκε γυναίκα από θάλαμο ανελκυστήρα στην Κηφισιά Αττικής .Κινητοποιήθηκαν 13 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 7, 2026

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για 85χρονη γυναίκα που έχασε την ζωή της σε δυστύχημα σε σπίτι στην οδό Φοίβου στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 όταν η ηλικιωμένη, η όποια ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εγκλωβίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μεταξύ του θαλάμου του ασανσέρ και της πόρτας.