Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα από ασανσέρ στην Κηφισιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
Στο σημείο έσπευσαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνδρομή παρήχαν εθελοντές.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για 85χρονη γυναίκα που έχασε την ζωή της σε δυστύχημα σε σπίτι στην οδό Φοίβου στην Κηφισιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 όταν η ηλικιωμένη, η όποια ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εγκλωβίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μεταξύ του θαλάμου του ασανσέρ και της πόρτας.
