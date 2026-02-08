Μενού

Κηφισιά: ΙΧ ανατράπηκε μετά από σύγκρουση – Δύο εγκλωβισμένοι

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή ΙΧ στην Κηφισιά. Πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο άτομα, χωρίς να εντοπιστούν ανησυχητικά τραύματα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Διακομιδή ασθενή από όχημα του ΕΚΑΒ | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ενός ΙΧ και εγκλωβισμό δύο ατόμων, σημειώθηκε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα στην Κηφισιά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Στρατηγού Δαγκλή, δίπλα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα ανετράπη μετά από πλευρική πρόσκρουση άλλου οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν δύο άτομα από το αυτοκίνητο που είχε ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσε και διασώστης του ΕΚΑΒ, δίχως ωστόσο να διακρίνει ανησυχητικά τραύματα σε οδηγούς και επιβαίνοντες.

