Κηφισιά: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε σπίτι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι επί της οδού Προφήτη Ηλία στην Κηφισιά Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των πυροσβεστών, εντόπισαν μία ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι.

Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές.

