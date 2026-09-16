Κηφισιά: Νεαρός παρίστανε τον αστυνομικό μέσα σε συρμό του Ηλεκτρικού - Κουβαλούσε σουγιά

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/ΓΑΔΑ, βραδινές ώρες της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου ένας 20χρονος, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό στον σταθμό ΗΣΑΠ της Κηφισιάς.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς για αντιποίηση Αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνόμευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς για την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των επιβατών, αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 20χρονο, ο οποίος προέβαινε σε αντιποίηση Αρχής, προσποιούμενος τον αστυνομικό και φέροντας αστυνομική περιβολή και εξοπλισμό.
Μετά από έρευνα των αστυνομικών στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- αναδιπλούμενος σουγιάς
- πλαστική θήκη όπλου
- θήκη γεμιστήρα και
- ασύρματος.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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