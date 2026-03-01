Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος να τρέχει με 197χλμ/ώρα - Δεν είχε δίπλωμα

Στη σύλληψη ενός 22χρονου άνδρα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας προχώρησαν οι Αρχές.
Ο άνδρας εντοπίστηκε το Σάββατο το πρωί (28-2-2026) επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς και συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Μέσω συσκευής radar, διαπιστώθηκε ότι 22χρονος που έτρεχε, είχε αναπτύξει ταχύτητα 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.
Στην προσπάθεια του να διαφύγει, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ πραγματοποίησε αντικανονική αναστροφή, σύμφωνα με το dikastiko.gr
Σε βάρος του 22χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βεβαιώθηκαν σχετικές τροχονομικές παραβάσεις, ενώ σημειώνεται ότι ο 22χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
