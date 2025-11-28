Κηφισός: Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών - Πότε κλείνουν τμήματα

Λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων της Λεωφ. Κηφισού, περιοχής Δήμων Περιστερίου – Αιγάλεω – Αθηναίων – Νίκαιας /Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας/Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:
- Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 29–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 30–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
- Στο ύψος της συμβολής της με την Λεωφ. Αθηνών, στις 29–11–2025 κατά τις ώρες 06.00΄ έως 10.00΄ και στις 30–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
- Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 30–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.