Κικίλιας: «Προχωράμε στο ΑΙΓΙΣ 2 – Με drones, τεχνητή νοημοσύνη και νέα σκάφη για το Λιμενικό»

Παραδόθηκαν σήμερα στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή 44 νέα οχήματα, τα οποία κατανέμονται άμεσα σε Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος σε όλη τη χώρα.

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Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιήθηκε μέσω διαγωνισμών που ωρίμασε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (ΕΑΤ), στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σημείωσε ότι ο νέος εξοπλισμός αποτελεί μέρος του προγράμματος "ΑΙΓΙΣ", τις διαδικασίες του οποίου είχε εκκινήσει ο ίδιος ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.

«Η ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος και η ασφάλεια του πολίτη έχουν κεντρική θέση στην πολιτική μας. Δεσμεύτηκα στον Πρωθυπουργό και στον ελληνικό λαό ότι το τεράστιο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ θα υλοποιηθεί και υλοποιήθηκε στο ακέραιο, με διαδικασίες διαυγείς και επιτυχημένες», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Σχεδιασμός για το «ΑΙΓΙΣ 2» με drones και Τεχνητή Νοημοσύνη

Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προετοιμασία για το «ΑΙΓΙΣ 2», με σκοπό την προμήθεια πλοίων ανοιχτής θαλάσσης, καταδιωκτικών, μη επανδρωμένων σκαφών, drones και συστημάτων επιτήρησης (VTMIS και ΕΣΟΘΕ). Παράλληλα, «τρέχει» ο διαγωνισμός για έναν σύγχρονο θάλαμο επιχειρήσεων που θα ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη για τον έλεγχο των λιμανιών, την αστυνόμευση της ΑΟΖ, την προστασία των θαλάσσιων πάρκων και την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, υπογράμμισε ότι οι δύο διαγωνισμοί για τα οχήματα (προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ) ολοκληρώθηκαν ταχύτατα, αποδεικνύοντας ότι η αποτελεσματικότητα στις δημόσιες συμβάσεις μεταφράζεται σε ασφάλεια για τους πολίτες.

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς, ευχαρίστησε τους συντελεστές και δεσμεύτηκε για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των νέων μέσων από τα στελέχη του Σώματος προς όφελος της κοινωνίας και των νησιωτών.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου στόλου

Η προμήθεια εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Προμήθεια ειδικών μέσων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών» (συνολικού ύψους 32,1 εκατ. ευρώ) του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο νέος στόλος περιλαμβάνει:

Οχήματα Pick-Up (Ford Ranger): Ισχύος 170 ίππων, με επιλογή τετρακίνησης, μεγάλες δυνατότητες εκτός δρόμου και υψηλή ικανότητα φόρτωσης.

Επιβατικά οχήματα (Opel Astra): Ισχύος 130 ίππων, εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις.

Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν τόσο για προληπτικές περιπολίες όσο και για τη συνδρομή του Λιμενικού σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών.

Στην τελετή παράδοσης παρέστησαν ο Επίσκοπος Αχελώου κ. Νήφων, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, οι Γενικοί Γραμματείς Μανώλης Κουτουλάκης και Νίκος Παπαευσταθίου, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεώργιος Αλεξανδράτος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η ανώτατη ηγεσία του Λιμενικού Σώματος.