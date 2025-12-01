Κιλκίς: Αγρότες έσπασαν τον φραγμό της αστυνομίας και απέκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων

Αγρότες από την περιοχή της Παιονίας, στο «έσπασαν» τους φραγμούς της αστυνομίας και έχουν αποκλείσει την είσοδο στο τελωνείο των Ευζώνων, την ώρα που τα μπλόκα πληθαίνουν ανά την Ελλάδα.
Οι αγρότες από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο «Οι Εύζωνοι» Παιονίας βρέθηκαν με τρακτέρ στο σημείο, όπως διακρίνεται στα βίντεο του Eidisis.gr, ενώ αναφέρουν ότι δεκάδες τρακτέρ είναι μπλοκαρισμένα από την αστυνομία σε κοντινή περιοχή.
Διαβάστε ακόμα: Συνέλευση αγροτών στη Νίκαια για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων: Αποφασισμένοι στα μπλόκα τους
Οι διαδηλωτές τονίζουν ότι σκοπός τους είναι να παραμείνουν στο σημείο και να περιμένουν και τα υπόλοιπα τρακτέρ να φτάσουν και να ενωθούν μαζί τους.
