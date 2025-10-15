Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους, στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το voria.gr, μια ομάδα αλλοδαπών διαπληκτίστηκε με άλλον αλλοδαπό άντρα, έξω από ξενοδοχείο «Χαρά».

Τότε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ένας από την ομάδα πυροβόλησε κατά του άλλου ατόμου, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο άντρας περπάτησε τραυματισμένος μέχρι τον εσωτερικό χώρο του ξενοδοχείου, όπου και έπεσε νεκρός. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής.