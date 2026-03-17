Κιλκίς: Χειροπέδες σε 49χρονο οδηγό μηχανής που έτρεχε με 223 χλμ/ώρα

Συνελήφθη 49χρονος που βρισκόταν για διακοπές στην περιοχή του Κιλκίς καθώς βρέθηκε να οδηγεί τη μηχανή του με ταχύτητα 223 χιλιομέτρων την ώρα.

Αστυνομικοί έκαναν σήμα στον άνδρα, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, που είχε έρθει διακοπές στην Ελλάδα, και του πήραν την άδεια και το δίπλωμα.

Παράλληλα, του αφαιρέθηκαν οι πινακίδες και εντός της ημέρας αναμένεται να μεταχθεί στον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά την κρατική τηλεόραση, είναι εκατοντάδες οι παραβάσεις στον δήμο Παιονίας, που έχουν γίνει από υπηκόους άλλων χωρών, αλλά τα πρόστιμα δεν πληρώνονται καθώς επιστρέφουν στις πατρίδες τους.

Για τον λόγο αυτό και επειδή τα απλήρωτα πρόστιμα έχουν φτάσει στα 2 εκατομμύρια ευρώ, σχεδιάζεται ένα νέο σύστημα το οποίο θα τοποθετηθεί στο τελωνείο των Ευζώνων.

Θα «διαβάζει» κάθε όχημα που περνάει τα σύνορα για να φανεί εάν εκκρεμεί πρόστιμο ή όχι.