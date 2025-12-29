Κιλκίς: Σύλληψη καθηγητή μουσικής που καταζητείται στη Τουρκία για σεξουαλική παρενόχληση

Συνελήφθη 52χρονος καθηγητής, υπήκοος Τουρκίας και Κοσόβου από Έλληνες αστυνομικούς, μετά από ένταλμα σύλληψης εις βάρος του από την Ιντερπόλ για κατηγορίες που αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης.

Η σύλληψη του άνδρα πραγματοποιήθηκε στο Κιλκίς μετά από τυπικό έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οι τουρκικές αρχές ζητούν την έκδοση εντάλματος στο όνομά του.

Ο συλληφθείς, που είναι μόνιμος κάτοικος Κοσόβου, έχει καταδικαστεί με ποινή φυλάκισης 4 ετών, 8 μηνών και 7 ημερών, από δικαστήριο τουρκικής επαρχίας, για παιδική κακοποίηση.

Σήμερα, Δευτέρα (29/12) οδηγήθηκε στο τμήμα Εκδόσεων της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης προκειμένου να διεξαχθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο 52χρονος, δεν επιθυμεί να εκδοθεί στην Τουρκία καθώς ισχυρίζεται πως είναι αθώος.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα της γειτονικής χώρας, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά τουλάχιστον τρεις φορές μια ανήλικη, η οποία παρακολουθούσε ατομικά μαθήματα κιθάρας, από τον Ιανουάριο έως τις 10 Ιουνίου του 2022, στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά την άρνηση του, περί της έκδοσης του θα αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης το προσεχές χρονικό διάστημα.