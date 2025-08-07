Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για τον καιρό που θα φέρουν οι άνεμοι των επόμενων ημερών, καθώς τα μελτέμια του Αυγούστου, πάνω στην ώρα τους, θα δημιουργήσουν συνθήκες ακραίου κινδύνου σε πολλαπλά επίπεδα.

Ο μετεωρολόγος κάνει συγκεκριμένα λόγο για «Τοπικές θύελλες, απαγορευτικά απόπλου και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς» που φέρνουν τα μελτέμια. Μάλιστα κατά τόπους δεν αποκλείεται αύριο (8/8) οι άνεμοι να ξεπεράσουν τα 100km/h και να δημιουργηθούν επικίνδυνα φαινόμενα.

Το καιρικό φαινόμενο θέτει σε κίνδυνο τόσο τους οδηγούς, λόγω περιστασιακών πλευρικών ριπών, αλλά αποκόπτει και την ηπειρωτική Ελλάδα από τα νησιά, κάνοντας απαγορευτικά τα δρομολόγια πλοίων.

Έρχονται θυελλώδεις άνεμοι: Ποιες περιοχές να ανησυχούν

Σύμφωνα με ον κ. Τσατραφύλλια, οι περιοχές που θα δουν τα πιο ισχυρά μελτέμια είναι οι εξής:

Κάβο Ντόρο Νότιος Ευβοϊκός Βόρειες Κυκλάδες Καρπάθιο Πέλαγος Δυτική - Νότια Κρήτη

Αναφέρει ακόμα: «Καλό θα ήταν οι επίδοξοι ταξιδιώτες αύριο από τα λιμάνια : Πειραιά , Ραφήνας , Λαυρίου για τις νησιωτικές περιοχές και από αυτές, να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

Επίσης ασφαλίστε αντικείμενα (κεραίες, γλάστρες, τέντες κ.λ.π) για τυχόν ατυχήματα σε Αττική ,Εύβοια, Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόννησο. Οι θυελλώδεις άνεμοι με αυξομειώσεις θα διατηρηθούν μέχρι την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου».

Κεφαλογιάννης: «Οι συνθήκες θα είναι ακραίες»

Στις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, όπου ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ» για φωτιά, αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο. Οι συνθήκες είναι ακραίες, από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με θυελλώδεις ανέμους, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες.

Κάθε αμέλεια, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά» επισήμανε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε «ύψιστη επιφυλακή», ενώ προσθέτει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια και χώρος για λάθη και αμέλεια.