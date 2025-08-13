Κινηματογραφική απόδραση από κλινική του ΠΑΓΝΗ: Έσπασε τζάμι, έκλεψε αυτοκίνητο και έγινε «καπνός»

Σε μία επεισοδιακή απόδραση έγιναν χθες (12/8) μάρτυρες εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη, όταν ένας 31χρονος που νοσηλευόταν στην Ψυχιατρική Κλινική, την «είδε»...πρωταγωνιστής ταινίας δράσης.

Όπως μεταφέρει το ΚΡΗΤΗ TV, ο 31χρονος άνδρας, που είχε μεταφερθεί στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ με εισαγγελική παραγγελία, κατάφερε να διαφύγει σπάζοντας ένα τζάμι, να κλέψει αυτοκίνητο και να εξαφανιστεί, προτού εντοπιστεί πάλι χιλιόμετρα μακριά.

Ο εν λόγω, πριν την εισαγωγή του, είχε εμπλακεί σε επεισόδιο στην περιοχή του δήμου Φαιστού, και δεδομένου του βεβαρυμένου ψυχιατρικού ιστορικού του, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του.

ΠΑΓΝΗ: Η κινηματογραφική καταδίωξη

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στο νοσοκομείο, με μέλος του προσωπικού να δηλώνει σχετικά: «Μιλάμε για έναν ασθενή που έχει κάνει και σε άλλα νοσοκομεία προσπάθειες διαφυγής.

Αποδεικνύεται η παντελής έλλειψη υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αυτοί οι άνθρωποι αφού πηγαίνουν σπίτια τους θα πρέπει να παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα».

Ο 31χρονος έκλεψε το εν λειτουργία ΙΧ μίας γυναίκας, τράπηκε σε φυγή, ενώ ακολούθησε άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ, με τις αρχές να μην προβαίνουν σε καταδίωξη, καθώς κρίθηκε πως κάτι τέτοιο θα διακινδύνευε ανθρώπινες ζωές.

Αντ' αυτού, παρακολούθησαν το ψηφιακό ίχνος του κινητού της γυναίκας, που είχε μείνει στο όχημα, το οποίο τους οδήγησε στον οικισμό της Μεσαράς, από όπου κατάγεται ο άντρας, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντάς τον, και οδηγώντας τον εκ νέου σε ψυχιατρική κλινική, αυτή τη φορά με τα δέοντα μέτρα ασφαλείας.