Κινηματογραφική καταδίωξη μοτοσικλέτας στο Μενίδι - Σύλληψη 2 ατόμων

Kινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Οκτωβρίου στο Μενίδι, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε μοτοσικλέτα με δύο άτομα να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός ωστόσο αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Μέσω της Λεωφόρου Κύμης μπήκε στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα.

Έπειτα η μοτοσικλέτα έπεσε στο οδόστρωμα μαζί με τους 2 αναβάτες χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Την στιγμή που οι άντρες της ομάδας ΔΙΑΣ επιχειρούσαν να τους ακινητοποιήσουν ο ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να αντιστάθηκε και να έστριψε το χέρι ενός αστυνομικού. Τελικά και οι δύο (19 και 22 ετών) συνελήφθησαν τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Για εξετάσεις στο νοσοκομείο μετέβη ο αστυνομικός.

