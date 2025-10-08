Κινηματογραφική καταδίωξη στο Μαρούσι: Άφησε το αυτοκίνητο και έφυγε πεζή

Κινηματογραφική καταδίωξη το βράδυ της Τρίτης (7/10) στο Μαρούσι, με τις Αρχές να εντοπίζουν και να συλλάβουν τον έναν εκ των υπόπτων, αφού αρχικά δεν σταμάτησαν στο σήμα των αστυνομικών.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με το Mega, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ύποπτο όχημα στο Μαρούσι, οι επιβαίνοντες του οποίου δεν σταμάτησαν σε σήμα ελέγχου, μέχρι που εγκατέλειψαν το όχημα και αποχώρησαν από το σημείο πεζή.

Ειδικότερα, η Αστυνομία έλαβε ενημέρωση ότι δύο διαρρήκτες βρίσκονται έξω από σπίτι και προσπαθούν να μπουν. Οι αστυνομικοί βρήκαν το ύποπτο όχημα, το οποίο εν συνεχεία ανέπτυξε ταχύτητα.

Οι δράστες κατευθύνθηκαν προς το Ηράκλειο, με τον έναν εκ των δύο να ακινητοποιεί το όχημα και να τρέχει πεζή, μέχρι που ακινητοποιήθηκε, στα στενά του Αμαρουσίου, από τους αστυνομικούς.

Ο συνοδηγός, την ίδια ώρα, κατάφερε να απομακρυνθεί και αναζητείται.