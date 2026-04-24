Κινηματογραφική καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο: Εμβόλισε περιπολικό και διέφυγε

Άλλο ένα περιστατικό καταδίωξης καταγράφεται σε δρόμους της χώρας, αυτή τη φορά στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, όπου οδηγός οχήματος εμβόλισε περιπολικό για να ξεφύγει.

Το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης (23/04), όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έκαναν σήμερα σε όχημα επί της οδού Ανδρέα Μουράτη, για έλεγχο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε, αλλά ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει στα γύρω στενά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της, ο άνδρας εμβόλισε περιπολικό επί της οδού Ιωάννου Αυγέρη και ύστερα κατάφερε να εξαφανιστεί.

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έκαναν έρευνα σε όλη την γύρω περιοχή για να τον εντοπίσουν. Τελικώς, βρέθηκε το ΙΧ στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αθηνών, αλλά ο οδηγός είχε ήδη διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου.