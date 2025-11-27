Κίνηση: Ουρά 13 χιλιομέτρων σχηματίστηκε στον Κηφισό - Drone καταγράφει το μποτιλιάρισμα

Σοβαρά είναι και σήμερα τα προβλήματα στους δρόμους με την κίνηση να είναι αυξημένη. Από νωρίς το πρωί εντοπίζονται για ακόμα μια μέρα μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας.
Στην κάθοδο της Κηφισού, από την Αττική Οδό μέχρι την Παραλιακή, είχε σχηματιστεί σχηματιστεί ουρά 13 χιλιομέτρων, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχουν καθυστερήσεις.
Στην Παραλιακή, η κατάσταση παρόλο που το πρωί ήταν ασφυκτική πλέον έχει εξομαλυνθεί.
Προβλήματα και καθυστερήσεις εντοπίζονται:
- Στην άνοδο της Κηφισού, από Αιγάλεω έως Νέα Χαλκηδόνα
- Στη λεωφόρο Σχιστού, με περίπου 2 χλμ μποτιλιάρισμα προς Σκαραμαγκά
- Στη λεωφόρο Αθηνών
- Στην Κηφισίας, ιδιαίτερα μεταξύ Πανόρμου και Ψυχικού
- Στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου, κατά τμήματα
- Στη Γρηγορίου Λαμπράκη, από το Γυμναστήριο «Παύλος Μπακογιάννης» προς Ικόνιο
Η κυκλοφορία σε πολλές βασικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου κινείται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
