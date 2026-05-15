Κίνηση: Σημειωτόν προχωρούν οι οδηγοί στον Κηφισό για άλλο ένα πρωινό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Aυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα, Παρασκευή (15/5) καθώς σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στους περισσότερους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού.

Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό βιώνουν οι οδηγοί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, καθώς κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεω προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση.

Προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην κάθοδο από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρι και κέντρο Αθήνας, όσο και κατά τμήματα στην άνοδο. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού.

Και η Κατεχάκη βρίσκεται στο «κόκκινο», ιδιαίτερα στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Καρέα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως προς το κέντρο της Αθήνας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως στα τμήματα από Άλιμο προς Πειραιά, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται επίσης στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 15, 2026