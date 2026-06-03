Κίνηση στην Αθήνα: Πού υπάρχουν καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό

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Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό.

Στον Κηφισό, το ρεύμα καθόδου είναι επιβαρυμένο από τη λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα ανόδου σημειώνονται καθυστερήσεις από Πατήσια έως Λένορμαν και στο ύψος του Κόκκινου Μύλου.

Δυσχέρειες παρατηρούνται και στη λεωφόρο Αθηνών (ρεύμα εξόδου), από το Δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Στο κέντρο της Αθήνας, μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται σε Αχαρνών, Πατησίων και Βασ. Κωνσταντίνου, από Καλλιμάρμαρο έως Κολωνάκι.

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης σε Κηφισίας, Μεσογείων και στον κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ στον περιφερειακό Καρέα η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, με ουρές που φτάνουν τα 2 χλμ.

Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15–20 λεπτών σημειώνονται προς Αεροδρόμιο (Δημοκρατίας–Κηφισίας), 10–15 λεπτά προς Λαμία και 5–10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας. https://t.co/sSE1SkW7fB — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 3, 2026