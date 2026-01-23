Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση, για άλλη μία ημέρα. Οι κεντρικοί οδικοί άξονες είναι απροσπέλαστοι, με την τροχαία να κάνει ενημέρωση για το πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα.
Ειδικότερα, στο ενημερωτικό αναφέρεται πως είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση σε... είκοσι σημεία του οδικού δικτύου του λεκανοπεδίου.
Αυτή την ώρα, κομφούζιο επικρατεί σε Αθηνών Λαμίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Κηφισίας αλλά και Βασιλίσσης Σοφίας και Λεωφόρο Συγγρού.
Αναλυτικά:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Πέτρου ΡάλληΑλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)Βασ. Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Λ. Συγγρού (κάθοδος)Λ. Ηλιουπόλεως
- Λιμάνι Πειραιά
- Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
- Βάρης-Κορωπίου
- Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη
- Αττική οδός
- Λεωφόρος Σχιστού προς Σκαραμαγκά
Τι γίνεται στην Αττική Οδό
Στην Αττική Οδό υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στα εξής σημεία:
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 25΄-30΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Ανθούσα έως Κηφισίας, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.
