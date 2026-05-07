Κίνηση στους δρόμους: «Ακίνητα» τα οχήματα στον Κηφισό - Κλειστή η Εθνικής Αντιστάσεως λόγω έργων

Άλλη μία δύσκολη ημέρα για την κίνηση στους δρόμους, με τον Κηφισό να καταγράφει τεράστιες καθυστερήσεις, και τη διεξαγωγή έργων αποκατάστασης στην υπό κατάρρευση σήρραγα της Εθνικής Αντιστάσεως να δυσχεραίνει την κυκλοφορία.

Όπως δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες της Google, στο «ποτάμι» η κίνηση προχωρά σημειωτόν μεταξύ της συμβολής με τη Λένορμαν και της Νέας Φιλαδέλειας και στα δύο ρεύματα.

Στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του Κωσταντοπούλειου Νοσοκομείου – Αγία Όλγα, η κίνηση έχει εκτραπεί προς παραδρόμους για να αποφεύγουν οι οδηγοί την κλειστή σήραγγα, που υφίσταται έργα επισκευής.

Κίνηση στους δρόμους - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, και ειδικότερα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έωσ κόμβο Κηφισίας. https://t.co/YjViSTgIaK — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 7, 2026