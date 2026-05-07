Αμμουδάρα: Ο φόνος ήταν η κορυφή του «παγόβουνου» - Το σχέδιο τρία χρόνια πριν και η ομερτά του φόβου

Τη στιγμή που η τοπική κοινωνία στην Κρήτη προσπαθεί να συνέλθει από τη στυγνή δολοφονία στην Αμμουδάρα, έρχεται παράλληλα στην επιφάνεια μία εγκληματική ομερτά, και ένας προαναγγελθείς θάνατος.

Όπως μεταέρει και η ΕΡΤ, φαίνεται πως η κοινότητα γνώριζε ουσιαστικά ότι το έγκλημα πλησίαζε εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 21χρονου, την είχε προσχεδιάσει από το 2023.

Κίνητρό του η εκδίκηση , καθώς τότε είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, σε αμάξι που οδηγούσε ο δολοφονηθείς. Και έτσι έπραξε.

Αμμουδάρα: τα «δείγματα» γραφής του 54χρονου

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό για τον θάνατο του γιου του, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ίδιο δυστύχημα και είχε νοσηλευτεί για μεγάλο διάστημα στη ΜΕΘ.

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε σε κεντρικό σημείο της Αμμουδάρας, όταν ο 54χρονος εμβόλισε με το αυτοκίνητό του το όχημα του 21χρονου και στη συνέχεια τον καταδίωξε πεζός, κρατώντας περίστροφο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με τον νεαρό να προσπαθεί να ξεφύγει, αναζητώντας καταφύγιο σε αυλές και παρακείμενα σημεία, ενώ ο δράστης τον πυροβολούσε επανειλημμένα.

Η συνήγορος της οικογένειας του 21χρονου, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά την υπόθεση ως «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου». Όπως ανέφερε, η οικογένεια ζούσε τα τελευταία δυόμισι χρόνια υπό καθεστώς φόβου, με συνεχείς απειλές και καταγγελίες προς τις Αρχές.

Η δικηγόρος αποκάλυψε ότι είχαν κατατεθεί μηνύσεις και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι στον 54χρονο, ωστόσο εκείνος συνέχισε να παραβιάζει τις απαγορεύσεις και να παρακολουθεί τον 21χρονο.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μόλις πριν από περίπου 40 ημέρες φέρεται να είχε στήσει καρτέρι έξω από το σούπερ μάρκετ όπου εργαζόταν ο Νικήτας, ενώ στο παρελθόν υπήρξε ακόμη και περιστατικό κατά το οποίο ο νεαρός σώθηκε επειδή γυναίκα άνοιξε το σπίτι της και τον έκρυψε.