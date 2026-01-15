Κίνηση στους δρόμους: «Ακίνητος» ο μισός Κηφισός - Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Κηφισίας

Με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται και σήμερα Πέμπτη (15/1) η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό να έχει «φρενάρει» σχεδόν στο μισό του μήκος, και την Κηφισίας να ταλαιπωρεί τους οδηγούς για μεγάλη απόσταση.

Ειδικότερα, όπως αποτυπώνουν δορυφορικά δεδομένα, ο Κηφισός οαρουσιάζει μεγάλη συμφόρηση από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και την Αττική Οδό, και στα δύο ρεύματα.

Από την άλλη, η πάντα προβληματική Κηφισίας σημειώνει ανασχέσεις κατά τμήματα, από το ύψος της λεωφ Αλεξάνδρας έως τη συμβολή με Αττική Οδό, ενώ ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αχαρνών από τους Άγιους Ανάργυρους έως τα Κάτω Πατήσια.

Κίνηση στους δρόμους: Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις σε συγκεκριμένα σημεία, ειδικότερα:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας

