Κίνηση στους δρόμους: Άλλο ένα πρωί στο «κόκκινο» για τον Κηφισό

Στο «κόκκινο» για άλλη μία ημέρα βρίσκεται η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με χιλιάδες οδηγούς να σπαταλούν ώρες στις πλέον προβληματικές οδικές φλέβες.

Στον Κηφισό, το «πανηγύρι» ξεκινά από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, με την κίνηση να αποσυμφορείται αργά εντός αυτού του διαστήματος.

Τυπικά προβληματική και η Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, από τη συμβολή με την Κατεχάκη έως και τη συμβολή με την Καποδιστρίου, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο «τρίγωνο» του Ζαππείου, στα τελευταία μέτρα της Συγγρού προς τις Στήλες του Ολυμπίου Διός, στην Αρδηττού, και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Κίνηση στους δρόμους - Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, ειδικότερα:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/82rWLMtVIb — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 12, 2026