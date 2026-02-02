Άλλη μία Δευτέρα με αυξημένη την κίνηση στους δρόμους. Οι οδηγοί, μάλλον έχουν συνηθίσει πια, τις μεγάλες καθυστερήσεις.

Ο Κησιφός γίνεται «μάρτυρας» ουρών οχημάτων που επιχειρούν να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Έντονη συμφόρηση παρατηρείται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου, όπου η ταχύτητα διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Η επιβάρυνση εκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και για περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες για τους δρόμους.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος του Χαϊδαρίου.

Το πρόβλημα συνεχίζεται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς τα οχήματα κινούνται προς την Ελευσίνα. Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα ανόδου στο Παγκράτι.

Προβλήματα, κατά τόπους ωστόσο, υπάρχουν και σε Κηφισίας και Μεσογείων, ειδικά στο ύψος των Αμπελοκήπων και του Νέου Ψυχικού.

Κίνηση στους δρόμους (02/02 - 08:00)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η εικόνα είναι η εξής:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία.






