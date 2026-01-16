Κίνηση στους δρόμους: «Ανακοπή» στον Κηφισό - Συμφόρηση χιλιομέτρων σε Αρδηττού και Αχαρνών

Με μεγάλες καθυστερήσεις συνεχίζει και σήμερα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι ξεχύνονται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, με ιδιαίτερα προβλήματα σε Κηφισό, Αρδήττου και Αχαρνών.

Ειδικότερα, στο «Ποτάμι» σημειώνεται ανάσχεση της κίνησης των οχημάτων λίγο πριν από τη συμβολή με τη Λένορμαν, έως το ύψος του Κόκκινου Μύλου, ενώ το μποτιλιάρισμα στην Αχαρνών είναι κατά τμήματα στο «κόκκινο», από τα Κάτω Πατήσια έως και τους Αγίους Αναργύρους.

Ιδαίτερα προβληματική η κατάσταση στην Αρδήττου, στο καθοδικό ρεύμα, από το ύψος της πλατείας Μαβίλη έως και στην αρχή της Καλλιρρόης.

Κίνηση στους δρόμους: Η κατάσταση στην Αττική Οδό

Την ίδια στιγμή, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, συγκεκριμένα:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία

